Польша признала крах борьбы с «Северным потоком-2»

По мнению профессора, Запад предал Польшу. При этом он не исключает, что введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию может принести пользу Варшаве. В частности, есть вариант, что поляки смогут добиться полной диверсификации поставок и смогут покупать российский газ по более низкой цене в РФ или более высокой — в Германии.