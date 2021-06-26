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Дураки и горлопаны: Польша признала крах борьбы с «Северным потоком — 2»

News.ruиещё 1
30 минут назад
Польский протест против российского газопровода «Северный поток — 2» не имел никакого экономического смысла и являлся попыткой угодить США. Об этом в статье для издания Myśl Polska написал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.
Польша признала крах борьбы с «Северным потоком-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайданной Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов, — написал Модзелевский.
По мнению профессора, Запад предал Польшу. При этом он не исключает, что введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию может принести пользу Варшаве. В частности, есть вариант, что поляки смогут добиться полной диверсификации поставок и смогут покупать российский газ по более низкой цене в РФ или более высокой — в Германии.
Ранее сообщалось, что Европа усилит свою зависимость от российского газа, так как его уровень в европейских хранилищах к началу отопительного сезона может оказаться самым низким за последние несколько лет. Уже сейчас его запасы ниже нормы почти на четверть.
В мире,Польша,Соединенные Штаты,
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