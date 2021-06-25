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Вдова миллиардера Макафи обвинила власти США в его смерти

Вероника Полынина
22 минуты назад
Вдова американского программиста и бизнесмена Джона Макафи Дженис обвинила власти США в его смерти, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Вдова Макафи обвинила власти США в его смерти
Фото: ReutersReuters
Комментируя смерть супруга в каталонской тюрьме, Дженис Макафи заявила, что он не имел суицидальных наклонностей.
Дженис призвала провести тщательное расследование причин произошедшего и провести повторное вскрытие тела Макафи по просьбе его семьи.
По мнению супруги, Макафи мертв из-за «политически мотивированных обвинений».
Создатель первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летний бизнесмен Джон Макафи умер 23 июня в каталонской тюрьме. Адвокат Макафи Хавьер Виллальба и департамент юстиции Каталонии заявили, что бизнесмен совершил самоубийство.
По словам адвоката, его клиент впал в отчаяние, проведя в заключении девять месяцев.
Джон Макафи покончил с собой через несколько часов после того, как Национальная судебная коллегия Испании решила экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозило длительное тюремное заключение по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Макафи задержали 3 октября 2020 года в аэропорту Барселоны, когда он собирался лететь в Стамбул, по запросу министерства юстиции США.
Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.
В мире,Джон Макафи,Intel,Министерство юстиции США,Reuters,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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