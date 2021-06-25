Вдова Макафи обвинила власти США в его смерти

Фото: Reuters Reuters

Комментируя смерть супруга в каталонской тюрьме, Дженис Макафи заявила, что он не имел суицидальных наклонностей.

Дженис призвала провести тщательное расследование причин произошедшего и провести повторное вскрытие тела Макафи по просьбе его семьи.

По мнению супруги, Макафи мертв из-за «политически мотивированных обвинений».

Создатель первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летний бизнесмен Джон Макафи умер 23 июня в каталонской тюрьме. Адвокат Макафи Хавьер Виллальба и департамент юстиции Каталонии заявили, что бизнесмен совершил самоубийство.

По словам адвоката, его клиент впал в отчаяние, проведя в заключении девять месяцев.

Джон Макафи покончил с собой через несколько часов после того, как Национальная судебная коллегия Испании решила экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозило длительное тюремное заключение по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Макафи задержали 3 октября 2020 года в аэропорту Барселоны, когда он собирался лететь в Стамбул, по запросу министерства юстиции США