Отчим встретился с Сапегой в Минске

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега находилась вместе с экс-главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске.
Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.
В конце июня Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест.