Японцы увидели в провокации у Крыма шанс вернуть Курилы

Японские читатели бурно отреагировали на материал, опубликованный в издании «Санкэй симбун» и посвящённый инциденту с британским военным кораблём у берегов Крыма . В этой ситуации пользователи усмотрели шанс на возвращение Токио Курильских островов.

Фото: royalnavy.mod.uk royalnavy.mod.uk

Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. <...> Остаётся только молиться на британцев — наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в Русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий! — написал один из пользователей.

Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! — понадеялся другой участник дискуссии.

Британцы снова указывают нам — надо победить Россию, как в Русско-японской войне! — попытался обратиться к истории ещё один комментатор.

Также комментаторы предположили, что Японии следует уподобиться британцам и регулярно ходить своими военными кораблями возле Южных Курил. Особенно отчаянные пользователи призывали Великобританию отказаться от разнообразных международных мирных договорённостей.

Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договорённостей по устройству мира!

Впрочем, нашлись и более сдержанные персоналии, обратившие внимание на провокативность действий британских моряков.

Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, — это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведёт себя странно, — написал один из комментаторов.