Японцы увидели в провокации у Крыма шанс вернуть Курилы

Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. <...> Остаётся только молиться на британцев — наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в Русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий! — написал один из пользователей.
Британцы снова указывают нам — надо победить Россию, как в Русско-японской войне! — попытался обратиться к истории ещё один комментатор.
Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, — это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведёт себя странно, — написал один из комментаторов.