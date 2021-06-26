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Японцы надеялись отобрать Курилы у РФ после провокации у Крыма

News.ruиещё 2
43 минуты назад
Японские читатели бурно отреагировали на материал, опубликованный в издании «Санкэй симбун» и посвящённый инциденту с британским военным кораблём у берегов Крыма. В этой ситуации пользователи усмотрели шанс на возвращение Токио Курильских островов.
Японцы увидели в провокации у Крыма шанс вернуть Курилы
Фото: royalnavy.mod.ukroyalnavy.mod.uk
Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. <...> Остаётся только молиться на британцев — наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в Русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий! — написал один из пользователей.
Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! — понадеялся другой участник дискуссии.
Британцы снова указывают нам — надо победить Россию, как в Русско-японской войне! — попытался обратиться к истории ещё один комментатор.
Также комментаторы предположили, что Японии следует уподобиться британцам и регулярно ходить своими военными кораблями возле Южных Курил. Особенно отчаянные пользователи призывали Великобританию отказаться от разнообразных международных мирных договорённостей.
Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договорённостей по устройству мира!
Впрочем, нашлись и более сдержанные персоналии, обратившие внимание на провокативность действий британских моряков.
Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, — это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведёт себя странно, — написал один из комментаторов.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.
В мире,Армия,ФСБ,Республика Крым,Россия,Япония,
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