Байден забыл об обрушении жилого дома в Майами

Президент США Джо Байден извинился перед журналистами, когда забыл сказать об обрушении 12-этажного жилого дома в Серфсайде (округ Майами-Дейд в штате Флорида). Трансляция его выступления 24 июня велась на YouTube-каналe Белого дома.

Фото: EPA EPA

Американский лидер закончил своё обращение по вопросам соглашения о модернизации инфраструктуры и собрался покинуть зал, объяснив это тем, что ему пора садиться в вертолёт. К Байдену подошла вице-президент США Камала Харрис и, вероятно, напомнила про инцидент в Майами.

«О, да, я прошу прощения. Спасибо, госпожа вице-президент», — сказал американский лидер и вернулся к трибуне.

После этого он сказал, что отправит во Флориду федеральные силы США, если власти штата об этом попросят.