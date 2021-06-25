В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Байден забыл об обрушении жилого дома Майами во время выступления

ИА Regnum
19 минут назад
Президент США Джо Байден извинился перед журналистами, когда забыл сказать об обрушении 12-этажного жилого дома в Серфсайде (округ Майами-Дейд в штате Флорида). Трансляция его выступления 24 июня велась на YouTube-каналe Белого дома.
Байден забыл об обрушении жилого дома в Майами
Фото: EPAEPA
Американский лидер закончил своё обращение по вопросам соглашения о модернизации инфраструктуры и собрался покинуть зал, объяснив это тем, что ему пора садиться в вертолёт. К Байдену подошла вице-президент США Камала Харрис и, вероятно, напомнила про инцидент в Майами.
«О, да, я прошу прощения. Спасибо, госпожа вице-президент», — сказал американский лидер и вернулся к трибуне.
После этого он сказал, что отправит во Флориду федеральные силы США, если власти штата об этом попросят.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обрушения многоэтажного жилого дома погибли три человека, пострадали или пропали без вести десятки человек. Сейчас на месте работают спасатели, точное число жертв и причины происшествия устанавливаются.
В мире,Джозеф Байден,ИА REGNUM,Майами,Соединенные Штаты,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители