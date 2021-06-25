Как поменяется политика РФ после саммита в Женеве

По мнению Кисленко, едва ли в отношениях двух стран наступила какая-либо внезапная перемена, однако он полагает, что руководство РФ отныне поймёт, что в Вашингтоне появился «более образованный и заинтересованный во внешней политике президент». Эксперт уверен, что эти факторы позволят выработать более тонкую политику и проявить осторожность в отношении к чувствительным для США моментам.