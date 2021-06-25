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Эксперт описал, как поменяется политика РФ после саммита в Женеве

News.ruиещё 2
15 минут назад
В Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент. Такое понимание дал России саммит президентов двух стран, прошедший в Женеве. Об этом заявил канадский эксперт, сотрудник Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко. Его слова приводит РИА Новости.
Как поменяется политика РФ после саммита в Женеве
Фото: mil.rumil.ru
По мнению Кисленко, едва ли в отношениях двух стран наступила какая-либо внезапная перемена, однако он полагает, что руководство РФ отныне поймёт, что в Вашингтоне появился «более образованный и заинтересованный во внешней политике президент». Эксперт уверен, что эти факторы позволят выработать более тонкую политику и проявить осторожность в отношении к чувствительным для США моментам.
Я надеюсь, что Байден также получил лучшее представление о российской стороне, — подчеркнул Кисленко.
При этом эксперт увидел в рамках саммита моменты «отрицания и бряцания оружием». В качестве примера Кисленко привёл заявление Байдена о больших возможностях США в киберсфере и отрицание Путиным поддержки киберпреступников.
Ранее стало известно, что посол США Салливан вернулся в Россию. Салливан отметил, что рассчитывает на предсказуемые и стабильные отношения России и США.
В мире,Саммит,РИА Новости,Торонто,Россия,
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