Премьер Нидерландов отказался участвовать во встрече с Путиным

Рютте уточнил, что его нежелание участвовать во встрече с Путиным связано с делом о крушении малазийского «Боинга» рейса MH17, в котором погибли 192 гражданина Нидерландов. В настоящее время в Гааге идет судебный процесс по этому делу, обвиняемыми по нему проходят четыре человека, которые сейчас находятся в России. В Москве считают выводы следствия преждевременными.