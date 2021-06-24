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Бойкот саммита: Нидерланды отказались участвовать во встрече с Путиным

Вероника Полынина
9 минут назад
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался участвовать в саммите РоссияЕС, если он пройдет в формате встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание De Telegraaf.
Премьер Нидерландов отказался участвовать во встрече с Путиным
Фото: ReutersReuters
Рютте уточнил, что его нежелание участвовать во встрече с Путиным связано с делом о крушении малазийского «Боинга» рейса MH17, в котором погибли 192 гражданина Нидерландов. В настоящее время в Гааге идет судебный процесс по этому делу, обвиняемыми по нему проходят четыре человека, которые сейчас находятся в России. В Москве считают выводы следствия преждевременными.
При этом, по словам Рютте, он не имеет ничего против встречи других представителей ЕС с российским президентом.
«Но сам я в этой встрече принимать участие не буду», - добавил премьер-министр Нидерландов.
Против саммита с Путиным также высказались руководители Латвии и Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал возможную встречу Россия - ЕС «попыткой обезопасить банку с медом, вступив в контакт с медведем».
Идею провести первый за семь лет саммит Россия – ЕС высказала канцлер Германии Ангела Меркель. Инициативу поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.
В мире,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Себастьян Курц,Марк Рютте,Владимир Путин,ЕС,Россия,Нидерланды,
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