Десятки российских банков попали под санкции Зеленского

Президент УкраиныВладимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Соответствующая информация в четверг обнародована на сайте офиса главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте соответствующего указа Зеленского.