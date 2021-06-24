В Индии зафиксирована первая смерть от дельта штамма

По данным властей, женщина умерла 23 мая, о том, что она заразилась именно штаммом «дельта плюс» стало известно после проведенных анализов. Коронавирусом болел и муж погибшей, однако он, в отличие от жены, был полностью привит.
Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новая индийская мутация коронавируса, получившая название «дельта плюс» чрезвычайно заразна. Ученый отметил, что для заражения новым штаммом коронавируса достаточно просто пройти мимо больного человека без маски. При этом особую обеспокоенность вызывает то, что «дельта плюс» устойчив к антителам и способен «обходить» иммунитет.