В Индии зафиксирована первая смерть от дельта штамма

В штате Мадхья-Прадеш от нового штамма коронавируса «дельта плюс» умерла женщина. Она не была привита от COVID-19, пишет India Today.

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По данным властей, женщина умерла 23 мая, о том, что она заразилась именно штаммом «дельта плюс» стало известно после проведенных анализов. Коронавирусом болел и муж погибшей, однако он, в отличие от жены, был полностью привит.

Всего штамм «дельта плюс» был выявлен у пяти жителей штата. Четверо из них выздоровели.

«Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант «дельта плюс», получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», - цитирует министра штата Вишваса Саранга РИА Новости.

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новая индийская мутация коронавируса, получившая название «дельта плюс» чрезвычайно заразна. Ученый отметил, что для заражения новым штаммом коронавируса достаточно просто пройти мимо больного человека без маски. При этом особую обеспокоенность вызывает то, что «дельта плюс» устойчив к антителам и способен «обходить» иммунитет.