Новые массовые захоронения детей обнаружили в Канаде

Новые массовые захоронения детей обнаружили на территории бывшей католической школы-интерната для аборигенов в Канаде . Сообщается, что число найденных останков — рекордное среди подобных раскопок, пишет CBC.

К таким результатам привели раскопки в школе города Мариеваль, штат Саскачеван. Штат назван в честь народности, к которой, предположительно, принадлежат захороненные на территории школы аборигены. Речь идет о сотнях безымянных могил, в которых нашли останки, скорее всего, принадлежащие несовершеннолетним.

Кампания по расследованию работы учебных заведений, в которые детей из племен забирали на обучение из семей, началась в Канаде после того, как стало известно о насилии, унижении и многих сотнях детских смертей в их стенах. Программы по перевоспитанию туземного населения, которые велись вплоть до 1990 года, нынешние канадские власти считают «культурным геноцидом» коренного населения.

В течение нескольких десятилетий через такие учреждения прошли примерно 150 тысяч детей-аборигенов, около четырех тысяч из них по разным причинам умерли в ходе перевоспитания.