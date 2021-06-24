В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Новые массовые захоронения детей обнаружили в Канаде

Lenta.ru
42 минуты назад
Новые массовые захоронения детей обнаружили на территории бывшей католической школы-интерната для аборигенов в Канаде. Сообщается, что число найденных останков — рекордное среди подобных раскопок, пишет CBC.
Новые массовые захоронения детей обнаружили в Канаде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
К таким результатам привели раскопки в школе города Мариеваль, штат Саскачеван. Штат назван в честь народности, к которой, предположительно, принадлежат захороненные на территории школы аборигены. Речь идет о сотнях безымянных могил, в которых нашли останки, скорее всего, принадлежащие несовершеннолетним.
Кампания по расследованию работы учебных заведений, в которые детей из племен забирали на обучение из семей, началась в Канаде после того, как стало известно о насилии, унижении и многих сотнях детских смертей в их стенах. Программы по перевоспитанию туземного населения, которые велись вплоть до 1990 года, нынешние канадские власти считают «культурным геноцидом» коренного населения.
В течение нескольких десятилетий через такие учреждения прошли примерно 150 тысяч детей-аборигенов, около четырех тысяч из них по разным причинам умерли в ходе перевоспитания.
В конце мая на территории школы-интерната в Камлупсе было найдено 215 останков тел. Некоторым погибшим детям было по три года. По словам главы общины города Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы.
В мире,Канада,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители