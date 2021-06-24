Обзор иноСМИ: "Путин дал намек Лондону"

ЮНЕСКО: Венеция на грани исчезновения

Фото: Рамблер Рамблер

ЮНЕСКО пообещало включить Венецию в список мест, находящихся под угрозой исчезновения, если город не введет запрет на швартовку круизных судов. Об этом сообщает The Guardian.

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ЮНЕСКО обсудит этот вопрос на пленарном заседании 16-31 июля. Если решение будет одобрено, агентство может потребовать от итальянского правительства принять срочные меры к февралю 2022 года. В начале июня венецианцы были застигнуты врасплох, когда круизный лайнер оказался в городе впервые с начала пандемии, несмотря на обещание итальянского правительства, что судам будет запрещено заходить в исторический центр.

Вторая холодная война уже началась

Если сообщения о предупредительных выстрелах России по британскому эсминцу верны, мир только что стал свидетелем самой серьезной эскалации между Лондоном и Москвой после отравления Скрипалей, пишет The Spectator. В Кремле объяснили, что британское судно зашло в российские воды, а Лондон отрицает факт инцидента со стрельбой.

По версии The Spectator, руководство НАТО могло поручить Лондону проверить готовность России защищать береговую линию в Крыму. Кремль делает то же самое, когда отправляет стратегические бомбардировщики к границам Великобритании, отмечает издание. «Стрельба или даже жертвы не приведут к настоящей войне. Однако вторая холодная война не является гипотетической: она уже началась», - подчеркнул автор.

Намек от Путина: флот РФ против британского эсминца

Автор The Times Роджер Бойес считает , что инцидент в Черном море с предупредительной стрельбой РФ по британскому эсминцу «развеял всякую надежду на перезагрузку отношений России с Западом».

Бойес заявил, что заход Британии в Черное море — способ показать, что Лондон не признает присоединение Крыма к России. В ответ британцам президент РФ Владимир Путин «напомнил, что именно здесь может разразиться война». Автор подчеркнул, что НАТО должно уделять больше внимания морским путям.

Ватикан против итальянского закона о гомофобии

Ватикан призвал правительство Италии изменить закон, вводящий уголовную ответственность за гомофобию: в католической церкви опасаются, что новый документ нанесет удар по свободе мысли. Об этом сообщает The Guardian.

В письме Ватикана в правительство сказано, что некоторые пункты пока не принятого закона нарушают договор, обеспечивающий свободы и права церкви, который Италия и Ватикан заключили в 1920-х годах. В церкви выразили обеспокоенность тем, что частные школы будут вынуждены организовывать мероприятия в рамках национального дня борьбы с гомофобией. Закон оспаривается правыми партиями и католическими группами, а также феминистками (по их мнению, термин «гендерная идентичность» в законопроекте используется против женщин).

Отцы и дети: как жизнь Бритни Спирс превратилась в фильм ужасов

Американская поп-звезда Бритни Спирс , которой в декабре исполнится 40 лет, находится под опекой своего отца с 2008 года. Как рассказал портал New York Post, Джейми Спирс контролирует не только 60-миллионное состояние своей дочери, но и все аспекты ее карьеры и жизни - от условий проживания в Лас-Вегасе до того, вправе ли она заменить свои кухонные шкафы.

«Я просто хочу вернуть свою жизнь», - заявила Спирс на последнем заседании суда, посвященном опеке.

Она сообщила, что отец вмешивается даже в ее интимную жизнь и заставляет ее пользоваться контрацептивами.

«Я хочу выйти замуж за своего парня и родить ребенка», - подчеркнула певица.