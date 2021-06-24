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Латвия сочла «бесплатной уступкой» приглашение России на саммит Евросоюза

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Президент Латвии Кришьянис Кариньш счел невозможным приглашение президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза (ЕС) из-за позиции Москвы по конфликту на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters.
Латвия сочла уступкой приглашение России на саммит ЕС
Фото: ReutersReuters
По словам политика, любой диалог с ЕС на высшем уровне должен «дорого обойтись» Москве. Он заверил, что в противном случае Кремль воспримет это как «бесплатную уступку» и слабость со стороны Брюсселя.
«Это выглядит так, как будто Россия аннексирует Крым, ведет войну на Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает искать диалог», — сказал Кариньш.
Он отметил, что странам Европы все еще необходимо время для выработки новой стратегии поведения в отношении России. Любые решения о встречах с Путиным на высшем уровне главы государства Кариньш призвал отложить до осени, когда консенсус по этому вопросу сложится у всех членов блока.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента России на саммит Евросоюза, который состоится 24-25 июня в Брюсселе. Предложение немецкой стороны поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. Берлин и Париж понадеялись, что Евросоюз будет готов взаимодействовать с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.
До этого лидер ФРГ заявила, что страны Евросоюза должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джозефа Байдена. Она отметила, что переговоры с Москвой необходимы с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому они будут продолжаться, несмотря на все сложности.
В мире,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,Россия,Латвия,
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