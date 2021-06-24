Латвия сочла уступкой приглашение России на саммит ЕС

Он отметил, что странам Европы все еще необходимо время для выработки новой стратегии поведения в отношении России. Любые решения о встречах с Путиным на высшем уровне главы государства Кариньш призвал отложить до осени, когда консенсус по этому вопросу сложится у всех членов блока.