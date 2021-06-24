К сентябрю текущего года 90% новых инцидентов заражений COVID-19 в Европейском союзе будут вызваны штаммом коронавируса «дельта». Эта информация приводится в заявлении пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Сотрудники организации уверены, что «дельта» будет активно распространяться на протяжении лета – в особенности среди молодых людей, которых в Евросоюзе пока не прививают.

По словам руководителя ЕЦПКЗ Андреа Аммона, «дельта» и правда более заразен, чем остальные циркулирующие в мире штаммы. Он также более опасен других типов вируса и с большей вероятность может приводить к госпитализации.

Эксперты ЕЦПКЗ прогнозируют, что уже в начале августа 70% новых инцидентов коронавируса в ЕС будут вызываться «дельтой». Рост числа заражений случится, если летом ослабят жесткие меры профилактики против COVID-19, считают специалисты.

Напомним, «дельта» впервые был обнаружен в Индии. Как считают медики, он на 40-60% более заразный, чем «британский» штамм.