К сентябрю текущего года 90% новых инцидентов заражений COVID-19 в Европейском союзе
будут вызваны штаммом коронавируса «дельта». Эта информация
приводится в заявлении пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).
Сотрудники организации уверены, что «дельта» будет активно распространяться на протяжении лета – в особенности среди молодых людей, которых в Евросоюзе пока не прививают.
По словам руководителя ЕЦПКЗ Андреа Аммона, «дельта» и правда более заразен, чем остальные циркулирующие в мире штаммы. Он также более опасен других типов вируса и с большей вероятность может приводить к госпитализации.
Эксперты ЕЦПКЗ прогнозируют, что уже в начале августа 70% новых инцидентов коронавируса в ЕС будут вызываться «дельтой». Рост числа заражений случится, если летом ослабят жесткие меры профилактики против COVID-19, считают специалисты.
Напомним, «дельта» впервые был обнаружен в Индии. Как считают медики, он на 40-60% более заразный, чем «британский» штамм.
У зараженных «дельтой» развиваются нетипичные для коронавируса симптомы. Так, пациенты страдают от болей в голове, насморка, «першения» в горле, диареи. Еще одна особенность – у таких пациентов температура тела может оставаться нормальной, как это характерно для ОРВИ.