В среду пресс-служба ВВО сообщила о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тыс. военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.