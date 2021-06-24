Сноуден о смерти Макафи: Ассанж может быть следующим

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Смерть заключенного произошла в тот же день, когда стало известно о том, что Национальный суд одобрил его экстрадицию в США , где Макафи подозревают в налоговых преступлениях, которые предусматривают тюремное заключение сроком до 30 лет.

«Европа не должна выдавать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе настолько несправедливой, и тюремной системе настолько жестокой, что подсудимые по рождению скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж», — считает Сноуден.

Он также добавил, что до реформирования системы должен сохраняться мораторий — право на отсрочку платежа по долговому обязательству.

Ранее стало известно, что умерший в тюрьме Джон Макафи оставил сообщение на случай смерти.

В 2020 году основатель антивирусной компании был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel