Меркель и Макрон могут позвать Путина на саммит ЕС

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Во вторник немецкая Die Zeit опубликовала статью Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней российский президент указал на проблемы, мешающие развитию отношений между Россией и Европой, но отметил, что «Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства».

Если информация верна и Берлин и Париж хотят пригласить Путина на некий саммит, с чем это может быть связано? Комментирует председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

— Думаю, что повлияла не последняя статья в еженедельнике Die Zeit, а последняя встреча с Байденом, потому что Европа очень независимая и стратегически автономная, как известно, но она крайне чутко реагирует на все то, что делает американский брат. И раз уж у Байдена с Путиным состоялся вроде как нормальный, содержательный разговор — ну что же отставать, надо, значит, тоже, отмашка что ли дана, получается так. Тут не очень ясно, что имеется в виду под саммитом, вероятно, они предполагают восстановить ту практику, которая была до 2014 года, когда действительно проводился саммит Россия — ЕС, был, как правило, глава евроинститутов, Еврокомиссии и текущая страна-председатель. Как можно это проводить сейчас, я просто не понимаю, как это делать, и, в общем, не очень понимаю зачем. Разговаривать не о чем, и, вообще, Европейский Союз сейчас какой-то единой повестки не имеет, не с Россией, а вообще в принципе. Он находится в сложном внутреннем состоянии, это состояние будет только усугубляться по объективным причинам.

— Понятно, что в любом случае разговаривать лучше, чем вообще не обсуждать проблемы. Если вдруг поступит такое приглашение, Москва примет его?

— Мне кажется, это зависит все-таки от содержания. Если поступит предложение вернуться к практике саммита, как раньше было, я не исключаю, что у нас из соображения, что вот вы отказались от этого, а теперь сами просите, может быть, такая вещь может просматриваться. Что касается встречи многолюдной, честно говоря, я, правда, не понимаю, зачем это нужно.

Как напоминает Financial Times, проведение саммитов Россия — ЕС с участием Путина было прекращено после присоединения Крыма к России. По данным издания, французские и германские дипломаты представили инициативу в среду на встрече с посланниками других стран Евросоюза, и отдельных членов блока предложение просто «выбило из колеи». В частности, в статье упоминаются Польша и страны Балтии, которые выступают за более жесткий подход к отношениям с Москвой.

Среди прочего, Берлин предложил Брюсселю смягчить формулировки о России в итоговом заявлении майского саммита ЕС и подчеркнуть готовность Евросоюза «выборочно взаимодействовать» с Москвой в рамках взаимных интересов. Еврокомиссии предлагается определить «конкретные предложения и рычаги взаимодействия» с Москвой в целом ряде областей.

Вот что об информации о возможном приглашении Путина на саммит с лидерами ЕС думает немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар журналист, политолог:

«Меркель заканчивает не просто канцлерство, она заканчивает эпоху, она написала историю за 16 лет, она не хочет оставить проблемы в отношениях с другими странами, она хочет, чтобы ее канцлерство выглядело триумфально. Этого каждый хочет. Поэтому она едет в Америку мириться опять с американцами после четырех лет Трампа, и она хочет помириться с Россией. Она не зря выступала за «Северный поток — 2», как львица боролась, чтобы этот проект прошел. Мне кажется, в России это не понимают, но я считаю, что это историческое достижение Меркель, что она не разрешила дальше расширять НАТО — на Украину, на Грузию, американцы, британцы бы это сделали. Поэтому она хочет закончить каким-то примирительным жестом с Москвой, для этого ей сейчас кажется, что нужно откровенно поговорить о России. Не исключаю, что статья Путина, которая оценивалась многими серьезными кругами Германии как олицетворение российской западной политики [сыграла роль]. Потому что до этого Россия говорила, что она закрывает двери, не будет больше с Европейским Союзом, а тут Путин предложил, фактически протянул руку, говорит — давайте сотрудничать. Так что тут, возможно, это ответ Меркель как лидера Европы на предложение Путина сотрудничать. Это было бы просто великолепно, если так».

Во вторник, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину. Канцлер выразила сопереживание в связи с событиями 80-летней давности, и оба лидера подчеркнули необходимость сохранения исторической памяти.