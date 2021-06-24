«Не было русским озером»: украинцы показали незнание географии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов хотел сыронизировать над русскими по поводу темы Черного моря. Он предпринял попытку доказать, что оно не было "русским озером". При этом представитель Украины вновь прокололся на карте и показал, что не знает географию.

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Ошибку смог увидеть экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров. На своей странице в соцсети он сообщил о хвастовстве Данилова. Секретарю СНБО подарили первый принт британской карты Черного моря. Презент сделали в честь прибытия в Одессу HMS Defender - британского эсминца, сообщает « Царьград ».

По изображению видно, что Черное море не являлось "русским озером" исторически, сказал Алексей Данилов. Также он добавил, что оно и быть таким не должно.

Давая оценку этому высказыванию, Азаров отметил, что чиновнику такого высокого уровня нужно было бы нанять грамотных консультантов. По его словам, "уникальная" британская карта – всего лишь фейк. В действительности, это принт голландской карты, датируемой серединой XVII века, и составленной по античным источникам.