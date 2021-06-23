Кандидат в мэры Нью-Йорка родом из России выбыл из гонки

Кандидат в мэры Нью-Йорка из Омска Виталий Филипченко выбыл из гонки – некоторые из собранных им из подписей были признаны недействительными.

Фото: instagram.com/vitalyformayor instagram.com/vitalyformayor

Филипченко приехал в США более десяти лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, шел на выборы как независимый кандидат.

Видео дня

Во вторник прошли праймериз Демократической и Республиканской партий, на которых жители выбирали кандидатов на пост мэра. Сами выборы состоятся 2 ноября. Независимым кандидатам (к которым относился и Филипченко) нужно было собрать по 2250 подписей зарегистрированных избирателей, чтобы попасть в бюллетени.

«Я шел как независимый кандидат. Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, все в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что мое имя переведи на китайский, потому что много китайцев живет, которые не могут читать по-английски. А еще через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными», – цитирует РИА «Новости» Филипченко.

По его словам, в разных случаях были различные огрехи.

«Где-то не оказалось кода, где-то точного адреса. И сказали, что теперь у меня не хватает подписей для того, чтобы включить меня в избирательный бюллетень», – указал бывший кандидат.

По его мнению, все произошло в рамках закона и никакого политически мотивированного решения против него не принималось. Филипченко не исключает, что продолжит политическую карьеру, но о более конкретных планах говорить сейчас считает преждевременным.

Одними из основных проблем Нью-Йорка Филипченко считает неграмотное расходование бюджета и состояние автомобильных дорог.

Ранее Филипченко называл своим преимуществом на выборах русский акцент.

Согласно предварительным итогам предварительного голосования среди демократов, по данным газеты New York Times, лидирует глава администрации Бруклина Эрик Адамс. Также в тройку лидеров входят бывший уполномоченный департамента санитарии Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа и бывший юридический советник действующего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, Майя Уайли. Бывший кандидат в президенты США Эндрю Янг признал, что не выиграет праймериз и отказался от гонки.