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ВОЗ: "дельта" штамм коронавируса в два раза заразнее обычного

Газета.Ruиещё 3
19 минут назад
Индийский вариант коронавируса – "дельта" – в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
ВОЗ: "дельта" штамм коронавируса в два раза заразнее обычного
Фото: ТАССТАСС
Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.
По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.
"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые на сегодняшний день используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", – рассказала Сваминатан.
По данным ВОЗ, коронавирус-"дельта" уже зарегистрирован в 92 странах мира. Власти Москвы заявили, что почти 90% новых заражений коронавирусом в городе вызваны именно индийским вариантом патогена.
В мире,Наука и техника,ВОЗ,Правительство Москвы,
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