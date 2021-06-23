Пациентам с "черной плесенью" начали удалять глаза в Индии

Мукормикоз, который развивается у пациентов в Индии из-за коронавируса, вынудил враче удалять своим пациентам глаза. Как сообщил The Washington Post, остановить «чёрную плесень» иногда можно таким радикальным способом.

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Причём часто именно глаза поражены больше всего, поэтому сохранить их не удаётся.

Если это касается носовых пазух, их необходимо очистить. Если это касается глаза — глазное яблоко, веки, мышцы вокруг глаза должны быть удалены, — сообщил хирург из Мумбаи Акшай Наир.

Он объяснил, что врачи вынуждены оставлять только глазную впадину. По его словам, «чёрная плесень» также становится причиной большего числа летальных случаев, чем сам коронавирус.

Выживаемость пациентов с инфекцией глаза составляет 70%. Но если инфекция проникнет в мозг, шансы на выживание упадут до 10–15%.