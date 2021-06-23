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Из-за «чёрной плесени» врачи в Индии начали удалять пациентам глаза

News.ruиещё 2
21 минуту назад
Мукормикоз, который развивается у пациентов в Индии из-за коронавируса, вынудил враче удалять своим пациентам глаза. Как сообщил The Washington Post, остановить «чёрную плесень» иногда можно таким радикальным способом.
Пациентам с "черной плесенью" начали удалять глаза в Индии
Фото: ReutersReuters
Причём часто именно глаза поражены больше всего, поэтому сохранить их не удаётся.
Если это касается носовых пазух, их необходимо очистить. Если это касается глаза — глазное яблоко, веки, мышцы вокруг глаза должны быть удалены, — сообщил хирург из Мумбаи Акшай Наир.
Он объяснил, что врачи вынуждены оставлять только глазную впадину. По его словам, «чёрная плесень» также становится причиной большего числа летальных случаев, чем сам коронавирус.
Выживаемость пациентов с инфекцией глаза составляет 70%. Но если инфекция проникнет в мозг, шансы на выживание упадут до 10–15%.
Микробиолог Евгений Плисов ранее предположил, что распространение эпидемии «чёрной плесени» возможно только внутри Индии. Как заявил специалист, вероятность того, что это заболевание перешагнёт через границы, крайне мала.
В мире,Индия,
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