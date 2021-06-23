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Главу СНБО Украины высмеяли из-за слов о желании России присвоить Черное море

Lenta.ru
18 минут назад
Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров высмеял секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, обвинившего Россию в желании сделать Черное море своим озером. Об этом он написал в своем Facebook.
На Украине высмеяли главу СНБО за слова о Черном море
Фото: страница Алексея Данилова в Facebookстраница Алексея Данилова в Facebook
Накануне Данилов похвастался подаренным ему экземпляром «первой британской карты Черного моря, которая напоминает, что никогда не было "русским озером"».
Азаров отметил, что подаренный рисунок — копия голландской карты 1630-1650 годов, воспроизводящей античные источники.
«Это легко понять, прочитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды. И по логике Данилова море является не только не российским, но и не украинским, его надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье», — указал он, добавив, что чиновнику следовало бы нанять грамотных консультантов, чтобы не выглядеть «безграмотным с дешевыми фейками».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «довольно слабой» позиции Украины на Черном море. Он признал, что Россия фактически доминирует в той акватории, и Киев хотел бы иметь там большие силы для защиты границ.
22 мая бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко предрек Киеву потерю выхода к Черному и Азовскому морям. По мнению генерала, угроза создания Новороссии сохраняется и касается она в первую очередь южных и восточных регионов страны, таких как Херсонская область, Одесса, Северо-Крымский канал.
«Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации, и по большому счету и Черное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации», — заключил Муженко.
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