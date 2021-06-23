На Украине высмеяли главу СНБО за слова о Черном море

«Это легко понять, прочитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды. И по логике Данилова море является не только не российским, но и не украинским, его надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье», — указал он, добавив, что чиновнику следовало бы нанять грамотных консультантов, чтобы не выглядеть «безграмотным с дешевыми фейками».
«Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации, и по большому счету и Черное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации», — заключил Муженко.