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Белоруссия ответит на санкции Запада

Газета.Ru
14 минут назад
Западные санкции против Белоруссии не останутся без ответа, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко. Его слова приводит "БелТА".
Белоруссия ответит на санкции Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", - заявил глава белорусского правительства.
21 июня Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц. В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что действия ЕС "граничат с объявлением экономической войны".
При этом посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил, что Россия поддержит Белоруссию после введения Евросоюзом против нее санкций.
В мире,Роман Головченко,Евгений Лукьянов,ЕС,Беларусь,
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