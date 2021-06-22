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Эрдоган раскрыл название турецкой вакцины от коронавируса

News.ru
1 час назад
Турецкая вакцина от коронавирусной инфекции будет называться Turkovac. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.
Эрдоган раскрыл название турецкой вакцины от COVID
Фото: ReutersReuters
Эрдоган отметил, что в стране начинается третья фаза испытаний препарата.
C третьей фазой испытаний собственной вакцины от коронавируса Турция открывает новую страницу в данной области, — отметил турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что в течение нескольких недель вакцинация от коронавирусной инфекции охватит всё население старше 18 лет.
Ранее стало известно, что с 1 июля в Турции отменяется введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции комендантский час. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров Турции. Также с 1 июля государственные учреждения вернутся к обычным часам работы. Более того, в стране отменят возрастные ограничения на общественном транспорте.
В мире,Реджеп Эрдоган,Турция,
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