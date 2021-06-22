Эрдоган раскрыл название турецкой вакцины от COVID

Турецкая вакцина от коронавирусной инфекции будет называться Turkovac. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
. Его слова приводит агентство Anadolu.
Эрдоган отметил, что в стране начинается третья фаза испытаний препарата.
C третьей фазой испытаний собственной вакцины от коронавируса Турция открывает новую страницу в данной области, — отметил турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что в течение нескольких недель вакцинация от коронавирусной инфекции охватит всё население старше 18 лет.
Ранее стало известно, что с 1 июля в Турции отменяется введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции комендантский час. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров Турции. Также с 1 июля государственные учреждения вернутся к обычным часам работы. Более того, в стране отменят возрастные ограничения на общественном транспорте.