Эрдоган раскрыл название турецкой вакцины от COVID

Эрдоган добавил, что в течение нескольких недель вакцинация от коронавирусной инфекции охватит всё население старше 18 лет.

Ранее стало известно, что с 1 июля в Турции отменяется введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции комендантский час. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров Турции. Также с 1 июля государственные учреждения вернутся к обычным часам работы. Более того, в стране отменят возрастные ограничения на общественном транспорте.