Обзор иноСМИ: американцы ответили на вопросы о Путине

Олимпиада в Токио: стоит отменить?

Американцы ответили на вопросы о Путине

Он показал, что 18 процентов республиканцев положительно относятся к Путину, в то время как только 14 процентов из них придерживаются аналогичного мнения о собственном президенте. В целом к Путину очень благоприятно относятся три процента респондентов, в некоторой степени благоприятно - десять процентов, в некоторой степени неблагоприятно - 23 процента, очень неблагоприятно - 46 процентов, а затрудняются с ответом 18 процентов.