Обзор иноСМИ: американцы ответили на вопросы о Путине

Олимпиада в Токио: стоит отменить?
Газета Mainichi Shimbun и японский Центр социальных исследований провели соцопрос
, показавший, что 64 процента жителей страны не верят в безопасность Олимпиады в Токио.
31 процент респондентов заявил, что из-за коронавируса мероприятие стоит провести без зрителей, в том числе японских. Еще 30 процентов считают, что Игры необходимо отменить вообще. Портал «ИноСМИ» собрал
комментарии японских интернет-пользователей к этой новости.
«Хватит заниматься бизнесом. Подумайте о защите здоровья и жизней населения Японии!» - заявил K7hfT5oBrYqL. HiroshiYoshida_ добавил, что эти ОИ останутся в истории «в самом плохом смысле».
Американцы ответили на вопросы о Путине
Журнал The Economist и YouGov опубликовали
данные нового опроса, согласно которым президент России Владимир Путин
более популярен среди американских республиканцев, чем глава США Джо Байден
. Опрос среди американцев был проведен незадолго до саммита в Женеве.
Он показал, что 18 процентов республиканцев положительно относятся к Путину, в то время как только 14 процентов из них придерживаются аналогичного мнения о собственном президенте. В целом к Путину очень благоприятно относятся три процента респондентов, в некоторой степени благоприятно - десять процентов, в некоторой степени неблагоприятно - 23 процента, очень неблагоприятно - 46 процентов, а затрудняются с ответом 18 процентов.
«Братались и обнимались»: полиция Петербурга похвалила финских болельщиков
В Санкт-Петербурге 16 июня прошел матч Россия - Финляндия. На мероприятии работали шесть финских полицейских, которые рассказали, что российские коллеги остались довольны финскими фанатами, сообщает
Iltalehti.
«Не было никаких беспорядков, которые потребовали бы вмешательства полиции. Стадион опустел спокойно. Местная полиция поблагодарила финских болельщиков за хорошее поведение», - рассказала сотрудница полиции Йоханна Синивуори.
По ее словам, болельщики российской и финской сборных поладили друг с другом, они «братались и обнимались», хотя Финляндия и потерпела поражение со счетом 0:1.
«Америка вернулась»
Саммит президентов России и США проложил путь к снижению напряженности и активному развитию сотрудничества в области контроля над вооружениями. Как отмечает
ливанский портал Al Mayadeen, центры принятия политических решений в Вашингтоне сочли встречу на высшем уровне большим достижением Джо Байдена.
Президент США отдал приоритет дипломатическому пути решения текущих проблем. Об этом свидетельствует возвращение послов России и США к работе.
«Америка вернулась, и дипломатия вернулась вместе с ней», - заявил Байден.
Однако часть американской интеллектуальной элиты сомневается в способности Байдена добиться серьезных изменений во внешней политике: они считают его приверженцем холодной войны и вторжения в Ирак. По мнению этих людей, Америка «вернулась ненадолго».
Насмешки над потопом в Крыму «аукнутся» украинцам
Журналистка Ольга Духнич заявила, что Украина не должна претендовать на Крым, если не может проявить эмпатии к жителям полуострова. Так она прокомментировала злорадство некоторых украинских политиков по поводу ливней и потопа на полуострове, сообщает
«Телеграф».
«Сложно вернуть то, к чему ты не чувствуешь сопричастия и эмпатии», - заявила Духнич. Она отметила, что язвительные заявления «оправдываются понятными инфантильными обидами, но в долгой перспективе играют против нас всех».