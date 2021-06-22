Китай осудил санкции ЕС в отношении Белоруссии

По словам китайского дипломата, ЕС должен проявить уважение к суверенитету Белоруссии и специфике ее социально-экономического развития. "Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль", - подытожил он.