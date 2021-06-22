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Китай выступил решительно против односторонних санкций Евросоюза в отношении Белоруссии

ТАСС
42 минуты назад
Китайские власти решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай осудил санкции ЕС в отношении Белоруссии
Фото: ReutersReuters
"Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии", - подчеркнул он на регулярном брифинге.
По словам китайского дипломата, ЕС должен проявить уважение к суверенитету Белоруссии и специфике ее социально-экономического развития. "Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль", - подытожил он.
Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Белоруссии. Как уточнил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, обсуждение направленных против Минска мер продолжится на встрече глав государств объединения 24-25 июня, а утверждение состоится после завершения саммита.
Четвертый пакет европейских санкций против Белоруссии коснулся 86 физических и юридических лиц. Он начал готовиться еще в начале года, однако вопрос о применении перешел в практическую плоскость только после инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.
В мире,Роман Протасевич,Жозеп Боррель,Совет Европы,МИД,ЕС,Китай,Беларусь,
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