Президент Армении потребовал больше власти

Президент Армении Армен Саркисян потребовал проведения конституционной реформы, которая преобразует страну из парламентской в президентскую республику. Об этом он рассказал в интервью El Pais.

Фото: пресс-служба президента Армении пресс-служба президента Армении

По его мнению, передача большей власти президенту решит многие текущие проблемы страны. Глава государства подчеркнул, что большинству армян не близка парламентская демократия, поскольку в общественном мнении сохраняется представление о вертикальной власти главы страны.

Современную Армению Саркисян назвал «республикой премьер-министра». Он заявил, что сейчас глава правительства имеет все права и несет ответственность только перед парламентом, в котором сам же и сформировал большинство.

При этом глава государства отметил, что в президентской республике власть должна уравновешиваться сильным законодательным собранием. Текущий парламент он назвал «непредставительным».

«В последних выборах участвовали 25 партий и блоков, но ни одна партия не является реальной. Они продолжают существовать, если приходят к власти, и исчезают, когда ее теряют. Нет идеологии», — заключил Саркисян.

Ранее президент «Союза армян России» Ара Абрамян заявил , что Армения столкнется с серьезными внутри- и геополитическими испытаниями после прошедших в стране внеочередных парламентских выборов. По его мнению, они «не отразили настроения и чаяния армянского общества».