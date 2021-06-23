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Президент Армении потребовал больше власти

Lenta.ruиещё 2
51 минуту назад
Президент Армении Армен Саркисян потребовал проведения конституционной реформы, которая преобразует страну из парламентской в президентскую республику. Об этом он рассказал в интервью El Pais.
Президент Армении потребовал больше власти
Фото: пресс-служба президента Армениипресс-служба президента Армении
По его мнению, передача большей власти президенту решит многие текущие проблемы страны. Глава государства подчеркнул, что большинству армян не близка парламентская демократия, поскольку в общественном мнении сохраняется представление о вертикальной власти главы страны.
Современную Армению Саркисян назвал «республикой премьер-министра». Он заявил, что сейчас глава правительства имеет все права и несет ответственность только перед парламентом, в котором сам же и сформировал большинство.
При этом глава государства отметил, что в президентской республике власть должна уравновешиваться сильным законодательным собранием. Текущий парламент он назвал «непредставительным».
«В последних выборах участвовали 25 партий и блоков, но ни одна партия не является реальной. Они продолжают существовать, если приходят к власти, и исчезают, когда ее теряют. Нет идеологии», — заключил Саркисян.
Ранее президент «Союза армян России» Ара Абрамян заявил, что Армения столкнется с серьезными внутри- и геополитическими испытаниями после прошедших в стране внеочередных парламентских выборов. По его мнению, они «не отразили настроения и чаяния армянского общества».
По данным ЦИК, на выборах в парламент Армении победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она набрала 53,92 процента голосов.
В мире,Армен Саркисян,Ара Абрамян,Армения,
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