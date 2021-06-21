Суд оставил эстонский город без российской школы

26 ноября 2019 года городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс для обучения на русском языке в городе не было. Правозащитная НКО "Русская школа Эстонии" в этой связи выразила протест против закрытия единственной русской школы в городе Кейла. Против этого решения выступил также попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.