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Госсуд Эстонии отклонил жалобу на закрытие единственной русской школы в городе Кейла

ТАСС
1 час назад
Государственный суд Эстонии отклонил жалобу на закрытие единственной русской школы в эстонском городе Кейла. Об этом в понедельник сообщил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков.
Суд оставил эстонский город без российской школы
Фото: ТАССТАСС
"21 июня 2021 года Государственный суд Эстонии отклонил кассацию [председателя попечительского совета Кейлаской основной школы] Оксаны Пост, оспаривающую закрытие русской школы в Кейла", - написал он в распространенном сообщении.
Русаков отметил, что Госсуд является последней инстанцией в Эстонии, так что "судебный процесс внутри страны завершен".
"Мы изначально не надеялись на благополучное решение этого дела в Эстонии, - добавил он. - Пройти внутренние инстанции было необходимо для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека".
26 ноября 2019 года городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс для обучения на русском языке в городе не было. Правозащитная НКО "Русская школа Эстонии" в этой связи выразила протест против закрытия единственной русской школы в городе Кейла. Против этого решения выступил также попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.
В мире,Мстислав Русаков,ЕСПЧ,Кейла,Эстония,
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