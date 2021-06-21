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ЕС объявил о вводе четвертого пакета санкций против Белоруссии

Газета.Ru
40 минут назад
Европейский союз объявил о вводе в действие четвертого пакета индивидуальных санкций против Белоруссии, следует из официального заявления объединения.
В список добавлены 78 физических лиц и 8 организаций.
Ранее сообщалось о том, что Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник, 21 июня, четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний.
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