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Напомним, в Анталье Турции накануне закончил свою работу дипломатический форум, начавшийся 18 июня.

Именно в это время, кроме заседаний в ресторациях пятизвёздочного отельного комплекса Maxx Royal Belek Golf & SPA, нахождение названного политического персонажа из «незалежной» было замечено рядом с соответствующими локациями собраний участников этого политического мероприятия, сообщает «Свободная Пресса». /

Телеведущий из Киева Василий Апасов обратил внимание на то, каковой оказалась реакция украинцев на, вроде бы, обычную поездку в «привычную Турцию» руководителя политсилы «Европейская солидарность».

«Целый вечер то там, то сям, несётся что Пётр Алексеич на какой-то форум отправился в Анталью. Говорят — ух, посмотрите, Гетьман на форуме, а там ещё Эрдоган и другие именитые личности. А Порошенко среди них такой расхаживает, государственные дела решает!», — с иронией отреагировал на событие журналист.

Он также отметил, что многие из наблюдателей полагают, что бывший президент, вообще, «в окно пролез» или был пропущен случайно.

«Поскольку на нем была маска. Подумали, что это продавец костюмов оверсайз, а не Порошенко», — написал в соцсетях Василий Апасов.



«Решили, что это продавец костюмов»: над Порошенко посмеялись на дипломатическом форуме», - добавил Апасов.