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Украинские депутаты потребовали возбудить дело против Лукашенко

Lenta.ru
56 минут назад
Депутаты Верховной Рады Украины потребовали возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Радыё Свабода» (подразделение издания «Радио Свобода», включенного в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
В Раде потребовали возбудить дело против Лукашенко
Фото: Максим Гучек / APМаксим Гучек / AP
«Мы обратились в Генеральную прокуратуру по фактам преступлений, в том числе и по [экс-главреду Telegram-канала NEXTA Роману] Протасевичу, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР“ и" ДНР" легитимными режимами и разрешил следственные действия квази-спецслужбами этих образований», — заявила депутат фракции «Голос» Юлия Клименко.
Она добавила, что белорусский лидер «должен отвечать согласно международному праву как за преступления перед собственным народом, так и за признание оккупационных режимов» на территории Украины.
Депутат рассказала, что обращение в Генпрокуратуру поддержали представители всех фракций, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице после сообщения о бомбе на борту. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков.
Вскоре Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что Протасевич в составе украинского батальона «Азов» участвовал в обстрелах населенных пунктов. Представители ЛНР допросили бывшего главреда NEXTA в Минске. Посольство Украины обратилось к Белоруссии за официальными объяснениями.
В мире,Александр Лукашенко,Верховная Рада,Генпрокуратура РФ,Беларусь,
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