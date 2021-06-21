В Раде потребовали возбудить дело против Лукашенко

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«Мы обратились в Генеральную прокуратуру по фактам преступлений, в том числе и по [экс-главреду Telegram-канала NEXTA Роману] Протасевичу, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР“ и" ДНР" легитимными режимами и разрешил следственные действия квази-спецслужбами этих образований», — заявила депутат фракции «Голос» Юлия Клименко.

Она добавила, что белорусский лидер «должен отвечать согласно международному праву как за преступления перед собственным народом, так и за признание оккупационных режимов» на территории Украины.

Депутат рассказала, что обращение в Генпрокуратуру поддержали представители всех фракций, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице после сообщения о бомбе на борту. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков.