Литва переплачивает за электричество Белоруссии

Несмотря на попытки отгородиться от белорусского электричества, Литва не только его покупает, но и вынуждена существенно переплачивать. Что происходит с энергосетью двух соседний стран, разбирался «Взгляд».

Фото: Рамблер Рамблер

Белорусская АЭС была построена на российский кредит в 10 миллиардов долларов и запущена в ноябре 2020 года. В Минске планировали продавать электроэнергию в страны Евросоюза , но после включения в сеть первого энергоблока страны Балтии объявили о том, что прерывают энергетические контакты с республикой.

При этом Евросоюз обещал выделить Латвии , Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Прибалтика рассчитывает, что к 2025 году они смогут выйти из существующего энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия). Большую часть из 720 миллиардов потратят на строительство электрического кабеля Harmony Link, соединяющего Польшу и Литву.

После того как была запущена БелАЭС, Литва перестала приобретать белорусскую электроэнергию напрямую, а «торговая площадка» из Вильнюса переместилась на биржу в Латвии. При этом министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что его страна инициирует правовой процесс, который позволит республике перенять управление перемычками ЛЭП с Белоруссией.

«Взять все в одни руки, как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление», – откликнулись в Минэнерго Белоруссии.

Литовские власти признают, что принятие Сеймом законопроекта о запрете импорта продукции БелАЭС не привело тому, что белорусская электроэнергия прекратила поступать в страны Балтии. А прекращение закупок возможно только путем физического выхода из БРЭЛЛ.

По данным экспертов, сейчас литовцы вынуждены переплачивать за «латвийское» электричество. А так как по документам Литва получает белорусское электричество из Латвии, то для него нужно резервировать соответствующие мощности на границе, поэтому использовать их для поставок из Эстонии и Финляндии нельзя.