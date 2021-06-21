Обзор иноСМИ: «Путин обыграл Байдена со счетом 3:0»

«Путин обыграл Байдена со счетом 3:0»

«Джо Байден закрыл трубопровод Keystone, это была победа Путина; киберпреступники из России закрыли один из наших основных трубопроводов - Colonial Pipeline, и это была победа Путина», - заявил Рэтклифф.

Третья победа, по его мнению, это отказ Байдена от жестких санкций против «Северного потока-2» - «то, чего Путин хотел больше всего».

В Латвии раскрыли секрет Лукашенко

Политолог Вильнюсского университета Лауринас Йонавичюс заявил, что власти Белоруссии позволяют себе «абсурдные» заявления об инциденте с рейсом Ryanair, так как Александра Лукашенко не волнует реакция Запада. Самым важным для Лукашенко он назвал сохранение власти, отмечает DELFI.

«Лукашенко, на мой взгляд, достиг стадии, когда совершенно неважно, что будет делать Запад, потому что он чувствует, что все, что делает Запад, будет направлено против его нахождения у власти», - заявил политолог.

Профессор Гедрюс Чеснакас из Литовской военной академии добавил, что Запад не пытается оспорить версии Лукашенко, так как даже обсуждение этих версий - уже поражение.

«Голод, бедность и пустыня»: прогноз для Украины

В украинском Минэкологии считают, что через 30-40 лет обширные территории страны превратятся в пустыню, сообщает издание «Вести». Уже сейчас до 20 миллионов гектаров на Украине охвачены пылевыми бурями, а 54 процента земель - распаханы.

Эксперты предупреждают, что население страны, испытывающей серьезные экономические проблемы, станет еще беднее в результате опустынивания. Из-за активной вырубки лесов на Украине возникнут проблемы с продовольствием. По мнению экологов, вырубка елей в Карпатском лесу приведет к размножению вредителей, которые начнут уничтожать и полевые культуры.

Сделано в Германии: подвески в форме Украины без Крыма

Немецкий ювелирный производитель продает золотые подвески в форме Украины без Крыма, присоединившегося к России в 2014 году. Об этом рассказало Deutsche Welle.

По данным издания, эта немецкая компания производит и продает ювелирные изделия, в том числе золотые и серебряные подвески, в виде очертаний разных стран. Стоят они от 30 до 300 евро и большинство стран имеют форму, соответствующую их международно признанным границам. Руководитель компании заявил DW, что форма подвески с Украиной не имеет ничего общего с политикой. Он сказал, что включить Крым в украшение было «технически невозможно».

Советник Байдена пригрозил Китаю международной изоляцией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай столкнется с «изоляцией в международном сообществе», если не поможет расследовать происхождение коронавируса. Об этом сообщает Fox News.

Салливан похвалил президента Джо Байдена, отметив, что он побудил своих коллег-лидеров G7 потребовать от Китая данных по коронавирусу.

«То, что Джо Байден сделал в Европе на этой неделе, - это сплочение демократического мира < >. Президент Трамп не смог этого сделать. Президент Байден смог», - подчеркнул советник.