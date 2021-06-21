СМИ Германии сообщило о «роковой ошибке» Запада в отношении России

Концепция политолога из США Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» подвела государства Запада к «роковой ошибке» в отношении России . Это мнение выразил колумнист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер

Так, после распада Советского Союза в США укоренилась идея о том, что пришел так называемый «конец истории». В умах американских граждан укрепилась мысль о том, что западная цивилизация победила весь мир.

Но ситуация оказалась не столь оптимистичной. Как считает Штюрмер, концепция «конца истории» была слишком «красивой». Это привело к тому, что радость от «победы западного мира» очень быстро исчезла, пишет Mk.ru.

НАТО. Немецкий журналист также отметил, что из «руин СССР» за короткий период возродилась столь сильное государство, как Россия. При этом страны Запада слишком поспешили с решением восточноевропейского вопроса, когда они приняли Польшу и Прибалтику в Евросоюз

Затем на Европейском континенте сформировалась система, базирующаяся на гегемонии США. Такой «миропорядок» не устроил Россию – и страна снова вышла на международную арену, не захотев быть на второстепенных ролях.