В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ереван будет «клиентом» Москвы: эксперт о выборах в Армении

Мария Иванова
1 час назад
В Армении 20 июня состоялись досрочные выборы в парламент, которые призваны внести ясность в политический кризис, разразившийся в стране после поражения в 44-дневной войне.
Ереван будет «клиентом» Москвы: эксперт о выборах в Армении
Фото: ТАССТАСС
Несмотря на то что обострение ситуации в Карабахе лишило Пашиняна поддержки, эксперты не торопились заявлять об окончании его карьеры, как, впрочем, и о завершении политического кризиса в Ереване. И они оказались правы: партия Пашиняна стала лидером внеочередных выборов в парламент и набрала почти 54% голосов.
Следует отметить, что выборы в армянский парламент не могли состояться без «российской» темы. Свидетельство тому - теледебаты, прошедшие в ночь на 18 июня. Они были организованы при участии Пашиняна, однако без его важнейших оппонентов. Споры между конкурентами показали, что на роль России в урегулировании ситуации в Карабахе смотрят с положительной стороны далеко не все: критично в этом вопросе настроен экс-премьер Арам Саркисян, представляющий Демократическую партию Армении, сообщает NEWS.ru.
Он выдвинул обвинение российской стороне в том, что она не выполняет должным образом роль посредника в отношениях Азербайджана и Армении. Он полагает, что Москва якобы должна использовать в отношении Баку меры воздействия для того, чтобы ускорить обмен пленными. Эти мнения приводят к постановке вопроса о том, могут ли прошедшие выборы в парламент оказать влияние на политику Еревана в отношении Москвы.
По словам старшего научного сотрудника программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густава Гресселя, пока у РФ есть желание помогать в обеспечении безопасности, Армения будет ее «клиентом». То, в течение какого периода времени и при каких условиях РФ будет решать эти вопросы, выходит за рамки пространства, в котором премьер-министр Армении может действовать: он получает только то, что уже есть, отметил Грессель.
В мире,Арам Саркисян,Демократическая партия США,Москва,Ереван,Армения,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители