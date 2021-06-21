Ереван будет «клиентом» Москвы: эксперт о выборах в Армении

Он выдвинул обвинение российской стороне в том, что она не выполняет должным образом роль посредника в отношениях Азербайджана и Армении. Он полагает, что Москва якобы должна использовать в отношении Баку меры воздействия для того, чтобы ускорить обмен пленными. Эти мнения приводят к постановке вопроса о том, могут ли прошедшие выборы в парламент оказать влияние на политику Еревана в отношении Москвы.

По словам старшего научного сотрудника программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густава Гресселя, пока у РФ есть желание помогать в обеспечении безопасности, Армения будет ее «клиентом». То, в течение какого периода времени и при каких условиях РФ будет решать эти вопросы, выходит за рамки пространства, в котором премьер-министр Армении может действовать: он получает только то, что уже есть, отметил Грессель.