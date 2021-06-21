В Германии признали, что Запад недооценил Россию

Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» после развала СССР, заявил колумнист Михаэль Штюрмер в своей статье для Die Welt.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн, передает РИА «Новости»

Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.

«Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор.

«России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», – выразил мнение колумнист. Как считает Штюрмер, «старые демоны» взяли свое, и «на европейском континенте» возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютно лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.