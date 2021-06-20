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Британец лечился от коронавируса больше года и умер

News.ru
22 минуты назад
Лечение от COVID-19 в течение 14 месяцев не помогло жителю из британского города Лидс, он отказался от помощи врачей и умер, сообщает Daily Mail.
Мужчина 14 месяцев лечился от коронавируса и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Джейсон Келк попал в больницу Святого Джеймса со смертоносной инфекцией 31 марта 2020 года, и с тех пор не покидал её. Течение болезни осложнялось тем, что у мужчины был диабет и астма.
Жена Келка пояснила, что он «чересчур долго» боролся с коронавирусом. Британец заявил, что «больше так не может жить» и отказался от дальнейшего лечения. Он скончался в хосписе 18 июня.
Ранее стало известно, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом должны остаться навсегда. С таким призывом выступила член консультативной научной группы правительства Великобритании по вопросам пандемии Сьюзан Мичи. По её словам, сохранение ограничений позволит подавить другие вирусы и укрепить здоровье людей.
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