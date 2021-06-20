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Митинг с требованием отставки Бабиша прошел в Праге

ТАСС
2 часа назад
Митинг с требованием отставки долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии, а также возглавляемого им правительства прошел в воскресенье на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом передает корреспондент ТАСС.
В Чехии потребовали отставки Бабиша
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выступившие на митинге обвинили премьера в злоупотреблении высоким государственным положением в пользу связанных с ним компаний, а также в сотрудничестве со спецслужбами политического режима, существовавшего в стране до конца 1989 года. Они заявили о некомпетентности правительства, а также призвали избирателей поддержать на предстоящих в Чехии 8 и 9 октября текущего года парламентских выборах партии правой оппозиции.
Собравшиеся скандировали оскорбительные для премьера и его соратников лозунги. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями приблизительно такого же содержания. Звучали нелестные слова в адрес президента Чехии Милоша Земана.
Полиция определила, что в митинге, организатором которого выступила местная гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии", приняли участие около 5 тыс. граждан. Инцидентов зафиксировано не было.
В мире,Андрей Бабиш,Милош Земан,ИТАР-ТАСС,Чешская Республика,Прага,
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