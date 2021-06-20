В Чехии потребовали отставки Бабиша

Выступившие на митинге обвинили премьера в злоупотреблении высоким государственным положением в пользу связанных с ним компаний, а также в сотрудничестве со спецслужбами политического режима, существовавшего в стране до конца 1989 года. Они заявили о некомпетентности правительства, а также призвали избирателей поддержать на предстоящих в Чехии 8 и 9 октября текущего года парламентских выборах партии правой оппозиции.