Израиль откроет границы для привитых туристов

Список стран, жителям которых предоставят такую возможность, а также перечень утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.

Израиль закрыл границы для иностранцев в марте 2020 года. С января по февраль 2021-го аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для израильтян.