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Израиль откроет границы для привитых путешественников

Говорит Москва
20 минут назад
Иностранцы смогут в частном порядке въезжать в ближневосточное государство с 1 июля, сообщает израильский МИД.
Израиль откроет границы для привитых туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Список стран, жителям которых предоставят такую возможность, а также перечень утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.
Израиль закрыл границы для иностранцев в марте 2020 года. С января по февраль 2021-го аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для израильтян.
В мире,МИД,Израиль,
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