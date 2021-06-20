В результате столкновения вспыхнул пожар и вся военная техника сгорела. Никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел на автотрассе А6 недалеко от города Шецин. По данным портала, на месте происшествия были слышны взрывы. Полиция оцепила район ДТП.