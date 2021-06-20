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В Польше во время транспортировки сгорели танки

Ювелина Бернст
41 минуту назад
В Польше столкнулись два тягача, перевозившие танки, сообщает местный портал Wszczecinie.
В результате столкновения вспыхнул пожар и вся военная техника сгорела. Никто из людей не пострадал.
Инцидент произошел на автотрассе А6 недалеко от города Шецин. По данным портала, на месте происшествия были слышны взрывы. Полиция оцепила район ДТП.
Танки возвращались с учений, сообщают СМИ.
Ранее в Хабаровске Т-80БВМ устроил ДТП и напугал прохожих. Танк занесло и он врезался в светофор.
В мире,Видео,Польша,
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