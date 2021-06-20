В Вашингтоне нашли деньги на помощь Украине

«Конгресс выделил 275 млн долларов на помощь Украине в этом (финансовом) году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 млн долларов. Дополнительные 100 млн – это резервные средства ... помимо тех 275 млн долларов. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной», – заявил Салливан в эфире Fox News, передает РИА «Новости».
«Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, – это ерунда», – заключил советник Байдена.