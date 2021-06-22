В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Сестра Ким Чен Ына посоветовала США быть осторожными в трактовке сигналов КНДР

Lenta.ruиещё 10
1 час назад
Заведующая отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи и младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон посоветовала США быть более осторожными в трактовке сигналов из Пхеньяна, чтобы избежать разочарований. Ее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
«Похоже, что Соединенные Штаты трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя. Если вы ошибетесь в своих ожиданиях, вы будете разочарованы еще больше», — подчеркнула Ким Е Чжон.
20 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC заявил, что Вашингтон счел интересным заявление Ким Чен Ына о готовности КНДР и к диалогу, и к противостоянию с Соединенными Штатами. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил готовность к двусторонним консультациям, целью которых является полное ядерное разоружение Корейского полуострова. Советник американского лидера добавил, что Белый дом ожидает «ясного сигнала» от Пхеньяна в готовности к диалогу, однако намеревается подождать, чтобы выяснить, последуют ли дальнейшие сообщения «для потенциального продвижения вперед».
Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова как к ведению диалога с правительством США, так и к возможному противостоянию. Он также призвал к усилению «стабильного контроля» ситуации на Корейском полуострове.
В мире,Видео,Санкции КНДР,США и КНДР,Джейк Салливан,Чен Ким,телеканал АВС,ИТАР-ТАСС,Корея, Республика,Пхеньян,Корея, Народно-Демократическая Республика,Соединенные Штаты,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители