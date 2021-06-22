Он отметил готовность к двусторонним консультациям, целью которых является полное ядерное разоружение Корейского полуострова. Советник американского лидера добавил, что Белый дом ожидает «ясного сигнала» от Пхеньяна в готовности к диалогу, однако намеревается подождать, чтобы выяснить, последуют ли дальнейшие сообщения «для потенциального продвижения вперед».