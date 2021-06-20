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На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН
Lenta.ru
36 минут назад
На внеочередных парламентских выборах в
Армении
задержали бывшего участника КВН и общественного деятеля
Армена Григоряна
. Об этом сообщает «
Sputnik
Армения».
Фото:
: Facebook / Армен Григорян
: Facebook / Армен Григорян
Григорян
доставлен в полицейский участок после того, как доверенное лицо «Либеральной партии» заявила, что он оказывал давление на избирателей.
По данным издания, силовики проводят осмотр квартиры Григоряна.
Ранее
сообщалось
, что на избирательном участке в селе Азаташен Араратской области открыли стрельбу. Конфликт произошел между представителями «Процветающей Армении» и партии «Верелк».
По данным опросов, главная борьба на выборах развернется между блоками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна («Мой шаг») и бывшего президента
Роберта Кочаряна
(«Армения»).
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