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На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН

Lenta.ru
36 минут назад
На внеочередных парламентских выборах в Армении задержали бывшего участника КВН и общественного деятеля Армена Григоряна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН
Фото: : Facebook / Армен Григорян : Facebook / Армен Григорян
Григорян доставлен в полицейский участок после того, как доверенное лицо «Либеральной партии» заявила, что он оказывал давление на избирателей.
По данным издания, силовики проводят осмотр квартиры Григоряна.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке в селе Азаташен Араратской области открыли стрельбу. Конфликт произошел между представителями «Процветающей Армении» и партии «Верелк».
По данным опросов, главная борьба на выборах развернется между блоками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна («Мой шаг») и бывшего президента Роберта Кочаряна («Армения»).
В мире,Армен Григорян,Роберт Кочарян,ИА Sputnik,Армения,
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