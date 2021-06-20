Власти Сербии нашли странности во взрыве на оружейной фабрике Чачак

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"Есть одна странная вещь: любопытно, что последний взрыв произошел в помещении, где не было электрической проводки", - отметил Вучич.

По его словам, происшествие будет расследовано максимально детально.

Первые специалисты для оценки ущерба смогут войти на территорию не раньше 24 часов от последнего взрыва, рассказал президент.

19 июня на оборонном предприятии "Слобода" у города Чачак произошел взрыв, за которым последовала серия меньших по силе взрывов и пожар. В результате легкие травмы получили три работника предприятия, их госпитализировали. Людей, проживающих рядом с фабрикой, эвакуировали на городской стадион. В ночь на 20 июня пожар был потушен.