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Власти Сербии нашли странности во взрыве на оружейной фабрике Чачак

Ювелина Бернст
1 час назад
Президент Сербии Александр Вучич указал на странности возникновения пожара и взрывов на фабрике оружия в сербском городе Чачак, пишет РИА Новости.
Власти Сербии нашли странности во взрыве на оружейной фабрике Чачак
Фото: ВидеокадрВидеокадр
"Есть одна странная вещь: любопытно, что последний взрыв произошел в помещении, где не было электрической проводки", - отметил Вучич.
По его словам, происшествие будет расследовано максимально детально.
Первые специалисты для оценки ущерба смогут войти на территорию не раньше 24 часов от последнего взрыва, рассказал президент.
19 июня на оборонном предприятии "Слобода" у города Чачак произошел взрыв, за которым последовала серия меньших по силе взрывов и пожар. В результате легкие травмы получили три работника предприятия, их госпитализировали. Людей, проживающих рядом с фабрикой, эвакуировали на городской стадион. В ночь на 20 июня пожар был потушен.
Пожар и серия взрывов произошли в "Слободе" также в ночь на 4 июня. Тогда ущерб от взрывов на оборонном предприятии составил по меньшей мере от 1,5 до 2 миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня. Министр обороны Небойша Стефанович сообщал, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году.
В мире,Александр Вучич,РИА Новости,Чачак,Сербия,
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