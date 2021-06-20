В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Понял, что выбора нет»: Британец назвал «шокирующую» русскую традицию

Ювелина Бернст
1 час назад
Блогер из Великобритании Крэйг Эштон поделился впечатлениями от первого в жизни посещения русской бани, пишет «Царьград».
«Понял, что выбора нет»: Британец назвал «шокирующую» русскую традицию
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Банные традиции есть во всех странах мира, но именно русская баня кажется иностранцам самой страшной, отмечает издание. Так, британец признался, что при первом посещении русской бани испытал шок.
«Я очень люблю русскую баню. Хотя в первый раз испытал шок... Я боялся, но понял, что выбора нет... С тех пор я очень люблю русскую баню», - рассказал блогер.
Эштон также обратил внимание на то, что в России при посещении бани раздеваются догола, что у британцев не принято.
Соотечественник Крэйга стендап-комик Стив Форман добавил, что русская баня - это "про искренность и невероятные эмоции».
«Когда ко мне приезжают друзья-иностранцы, я всем говорю: "Хочешь понять русскую душу? Сходи в баню!"», - рассказал комик.
По данным издания, Эштон «уже много лет» живет в Санкт-Петербурге и женат на русской. Форма 10 лет назад переехал из Великобритании в Москву.
В мире,Царьград ТВ,Соединенное Королевство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители