«Понял, что выбора нет»: Британец назвал «шокирующую» русскую традицию

Блогер из Великобритании Крэйг Эштон поделился впечатлениями от первого в жизни посещения русской бани, пишет «Царьград».

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Банные традиции есть во всех странах мира, но именно русская баня кажется иностранцам самой страшной, отмечает издание. Так, британец признался, что при первом посещении русской бани испытал шок.

«Я очень люблю русскую баню. Хотя в первый раз испытал шок... Я боялся, но понял, что выбора нет... С тех пор я очень люблю русскую баню», - рассказал блогер.

Эштон также обратил внимание на то, что в России при посещении бани раздеваются догола, что у британцев не принято.

Соотечественник Крэйга стендап-комик Стив Форман добавил, что русская баня - это "про искренность и невероятные эмоции».

«Когда ко мне приезжают друзья-иностранцы, я всем говорю: "Хочешь понять русскую душу? Сходи в баню!"», - рассказал комик.