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В Аргентине выявили первый случай «чёрной плесени» после COVID-19

RT на русском
35 минут назад
В Аргентине официально зафиксировали первый случай мукормикоза, известного как «чёрная плесень» после коронавируса, сообщает Минздрав страны.
В Аргентине первый случай «чёрной плесени» после COVID-19
Фото: ТАССТАСС
«В Национальную систему надзора за здоровьем поступило первое уведомление о случае мукормикоза, связанном с пациенткой из (провинции. — RT) Формоза, у которой был коронавирус», — сообщается в отчёте Министерства здравоохранения Аргентины.
Ею оказалась женщина 47-и лет, имеющая диагнозы артериальной гипертензии, сахарного диабета, а также коронавируса.
Кроме того, расследуется ещё один вероятный случай мукормикоза, также связанный с COVID-19, у погибшего человека, проживавшего в провинции Буэнос-Айрес.
В России ранее заявили об отсутствии угрозы «чёрной плесени».
В мире,Минздрав РФ,Аргентина,
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