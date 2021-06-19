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Лукашенко представился "глюкозой для взрослых" при общении с ребенком в больнице

Газета.Ru
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал детям о своих конституционных функциях, а также представился «глюкозой для взрослых». Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с врачами во второй детской больнице Минска, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко назвал себя глюкозой для взрослых
Фото: ReutersReuters
В ходе своего визита Лукашенко пообщался с мальчиком, у которого он поинтересовался углеводным батончиком, содержащим глюкозу.
«Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против?» — спросил Лукашенко.
Мальчик в ответ промолчал.
Помимо этого, глава республики также отметил, что в Белоруссии нет необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса.
Ранее сообщалось о том, что Лукашенко посоветовал соотечественникам «нормально питаться», чтобы бороться с коронавирусом и другими инфекциями.
В мире,Александр Лукашенко,Минск,Беларусь,
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