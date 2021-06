Скончалась артистка Полина Соколова, снимавшаяся в клипах музыкальной группы Little Big. Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

Соколова снялась в таких клипах Little Big, как «Give Me Your Money», «Faradenza», «Skobidi» и «Everybody».