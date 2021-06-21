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Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
20 минут назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что НАТО «не дало ни единого намека» на сроки принятия Киева в организацию.
Ни единого намека: Украину не пускают в НАТО
Фото: EPAEPA
«Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса», – приводит ТАСС слова министра иностранных дел Украины в интервью Anadolu.
Кулеба также посетовал на то, что с 2008 года, когда НАТО впервые официально подтвердила курс на принятие страны в альянс, Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. «Но если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, то я отвечу честно: «Ничего». С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения», – заяви глава МИД Украины.
«Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история, – продолжал он. – Итак, мой вопрос к НАТО: «Сколько именно реформ вы хотите?» Дайте нам четкий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас».
В минувшую пятницу Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев перестать спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает предоставление Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в организацию.
В прошлый понедельник в итоговом заявлении саммита стран НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами альянса. Однако сроки вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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