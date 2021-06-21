Ни единого намека: Украину не пускают в НАТО

«Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса», – приводит ТАСС слова министра иностранных дел Украины в интервью Anadolu.
«Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история, – продолжал он. – Итак, мой вопрос к НАТО: «Сколько именно реформ вы хотите?» Дайте нам четкий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас».
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.