Меркель раскритиковала Россию в речи о нападении Германии на СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию , говоря о годовщине нападения Германии на Советский Союз в 1941 году. Запись речи опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь канцлера Штефан Сайберт.

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Меркель напомнила об ответственности Германии за вторжение в СССР, отметив, что "для немцев, это – повод для стыда". Она выразила сожаление о миллионах жертв Второй мировой войны.

"Нельзя забывать, что мы – в долгу перед миллионами жертв и их потомками", – сказала председатель немецкого правительства.

В своем обращении она поблагодарила бывшего главу СССР Михаила Горбачева за его роль в послевоенном объединении Германии.

Говоря о современных событиях на постсоветском пространстве, Меркель высказалась о разгоне белорусских и российских протестов. Она обратила внимание на то, что активность гражданского общества в России и Белоруссии в последнее время "стала невозможной".

Германия, как и весь Евросоюз , считает неприемлемыми присоединение Россией Крыма, заявила политик.

Обращение Меркель было приурочено к 80-летию со дня начала наступления вермахта на позиции советских войск.