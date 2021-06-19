Меркель раскритиковала Россию в речи о нападении Германии на СССР

Канцлер ГерманииАнгела Меркель раскритиковала Россию, говоря о годовщине нападения Германии на Советский Союз в 1941 году. Запись речи опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь канцлера Штефан Сайберт.
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Меркель напомнила об ответственности Германии за вторжение в СССР, отметив, что "для немцев, это – повод для стыда". Она выразила сожаление о миллионах жертв Второй мировой войны.
"Нельзя забывать, что мы – в долгу перед миллионами жертв и их потомками", – сказала председатель немецкого правительства.
В своем обращении она поблагодарила бывшего главу СССР Михаила Горбачева за его роль в послевоенном объединении Германии.
Говоря о современных событиях на постсоветском пространстве, Меркель высказалась о разгоне белорусских и российских протестов. Она обратила внимание на то, что активность гражданского общества в России и Белоруссии в последнее время "стала невозможной".
Германия, как и весь Евросоюз, считает неприемлемыми присоединение Россией Крыма, заявила политик.
Обращение Меркель было приурочено к 80-летию со дня начала наступления вермахта на позиции советских войск.
Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии выставки в Берлине, посвященной советским военнопленным, заявил, что сохранение памяти о войне, развязанной нацистской Германией против СССР, является обязанностью для немцев.