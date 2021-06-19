Голодомор и деградация: Власти Украины сделали прогноз на десятилетия

Природа уничтожит Украину через 30 лет. Республика переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов. Это означает, что в ближайшие десятилетия начнётся опустынивание обширных территорий, возникнет дефицит воды. Таков прогноз украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает «Украина.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

«По данным ученых, которые следят за климатическими изменениями, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что катаклизмы вызовут гибель животных, массовую бедность, «голодомор» и миграцию большей части населения в более благоприятные места планеты.

Министр Роман Абрамовский заявил, что борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений чиновников.