Голодомор и деградация: Власти Украины сделали прогноз на десятилетия

Природа уничтожит Украину
через 30 лет. Республика переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов. Это означает, что в ближайшие десятилетия начнётся опустынивание обширных территорий, возникнет дефицит воды. Таков прогноз украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает
«Украина.ру».
«По данным ученых, которые следят за климатическими изменениями, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что катаклизмы вызовут гибель животных, массовую бедность, «голодомор» и миграцию большей части населения в более благоприятные места планеты.
Министр Роман Абрамовский заявил, что борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений чиновников.
Чтобы противостоять стихиям, его ведомство утвердило «Национальный план действий» до 2025 года и создало соответствующий Координационный совет.